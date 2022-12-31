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46 минут назад

Экскурсии для семей москвичей — участников СВО пройдут на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Вечерняя Москваиещё 3

Для фестиваля «Путешествие в Рождество» была подготовлена специальная программа, в которой особое внимание было уделено детям из семей москвичей, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 31 декабря.

Экскурсии для семей участников СВО проведут на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, с 31 декабря по 8 января на площади Революции и Манежной площади будет организована экскурсионная программа, в рамках которой детям расскажут о народных традициях празднования Нового года. Их также познакомят с яркими сказочными персонажами, предоставят им возможность пообщаться с историческими персонажами.

Площадки в указанных местах разделены между разными регионами России, чтобы все интересующиеся могли узнать о том, как встречают Новый год в Карелии и Якутии, на Дальнем Востоке и в Дагестане.

Во время этого путешествия юные посетители ответят на вопросы об истории и географии России, а затем помогут Деду Морозу «спасти» праздник.

Организаторы также рассказали, что в этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» стал праздником традиционных и семейных ценностей. На его площадках гости могут написать новогодние пожелания военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Повара подготовили для москвичей мастер-классы по приготовлению блюд на офирах и в печах в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Так, горожане, в частности, научатся готовить утиную грудку с апельсинами, говяжьи ребрышки с медом и запеченное мясо с хурмой.

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