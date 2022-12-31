Поющий автобус появился в Москве

Устали петь новогодние песни, сидя за столом? Самое время отправиться в путешествие на поющем автобусе. Москвичей приглашают превратить поездку в транспорте в фантастический карнавал с невероятной сказочной атмосферой. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова прокатилась и спела вместе с жителями города.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Вперед и с песней – в Новый год. Москвичи ездят по городу в «Поющем автобусе», исполняя душевные песни, знакомые с детства. В репертуаре – только классика. То, что не стареет.

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«Наши классические старые советские, всеми любимые песни. Это и «Пять минут», и «Звенит январская вьюга», и «Потолок ледяной». Мы вспоминаем новогодние фильмы, которые все знают – «Иронию судьбы», «Карнавальную ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», – рассказывает художественный руководитель проекта Марина Брагинская.

Новогодними мелодиями радует Снегурочка. Запел и Дед Мороз.

«Дед Мороз подпевает, Дед Мороз читает стихи, рассказывает разные новогодние истории. Это основная задача Деда Мороза – принести радость», – напоминает Дед Мороз.

Танцевать можно на ходу. Правда, только сидя.

«Мы знаем все слова, потому что мы из Советского Союза. Нравятся все песни, создают новогоднее настроение», – говорит участница музыкальной экскурсии.

Концерт и экскурсия – все сразу. Дед Мороз и Снегурочка рассказывают, где раньше проходили новогодние гулянья, как готовились к празднику и какие дарили подарки. Горожане едут по самым красивым площадям и улицам Москвы, сияющим миллионами новогодних огней. Конечно, с остановками.

Новогодний «Поющий автобус» прокатит по Тверской и по Новому Арбату, мимо Большого театра и Манежной площади. Гулять выходят и на Патриаршие пруды. У елки в парке – хоровод с песнями. Кто сказал, что взрослым его уже поздно водить?

А на Воробьевых горах жгут бенгальские огни и загадывают желания, которые, как обещал Дед Мороз, обязательно сбудутся.

«Мы проезжаем много знаменательных мест Москвы. Плюс это весело – Дед Мороз, Снегурочка, вообще все шикарно! Настроение просто великолепное», – довольна участница экскурсии.

Три с половиной часа с музыкой и экскурсией в поющем автобусе. Новогоднее настроение появляется даже у самых грустных.

«Бывало, что к нам приходили и довольно грустные взрослые, у многих такое шаткое настроение. Им нужен где-то час, чтобы проникнуться нашей атмосферой, и дальше, когда, они уже выходят из автобуса, то говорят: мы пошли наряжать елку», – рассказывает организатор экскурсий Майя Трифонова.

Билет на такую экскурсию стоит в среднем полторы тысячи рублей с человека. Кататься по Москве и петь песни будут все новогодние праздники.