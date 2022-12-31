Названы даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники

Даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники назвал столичный Дептранс в своем Telegram -канале.

Оставить автомобиль на столичных улицах без оплаты можно будет с 1 по 8 января. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.