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38 минут назад

Праздничные новогодние гуляния прошли в Москве

Мир24иещё 1

В России наступил 2023 год. Его встретили во всех регионах, от Владивостока до Калининграда. Одни отмечали праздник дома, с семьей и друзьями, а другие предпочли отправиться на гуляния в город. На улицах Москвы встретил Новый год и корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

Праздничные новогодние гуляния прошли в Москве
Фото: ТАССТАСС

Каток на ВДНХ – самый большой в Москве. Его площадь составляет около 20 тысяч квадратных метров, он может одновременно вместить 4500 человек. Работает каток в новогоднюю ночь до 3:00.

У всех праздничное настроение. Андрей сделал супруге Алене сюрприз – она никак не ожидала, что встретит Новый год на льду.

«Хотелось придумать что-то с размахом, и при этом недорого», – объя

«Это был сюрприз для меня. Сразу согласилась, как только предложил», – признается Алена.

Для тех, кто предпочитает размеренные прогулки, главную аллею выставочного центра украсили инсталляциями и яркими огнями. Несмотря на отсутствие морозов, ледовые площадки привлекают и туристов. Марина и Юрия приехали на каток с юга России.

«Моя мечта с детства – отметить Новый год на большом катке». «Это было мое предложение. Мы сами из Сочи, там сейчас очень тепло, а мы решили увидеть снег и лед», – говорят девушки.

Праздничная атмосфера – и в самом центре столицы. Ярмарки, карусель, новогодние базары.

«Российская тематика – русская тройка, дед мороз, все, что связано с нашим новым годом», – рассказывает продавщица сувенирных свечей.

Метро, МЦК и более 150 маршрутов наземного транспорта в Москве работают круглосуточно. В новогоднюю ночь проезд в них абсолютно бесплатный до 6 часов утра 1 января. Подобный сюрприз ждет пассажиров столицы и в рождественскую ночь.

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