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26 минут назад

К обеспечению обороны Москвы в праздники привлекут тысячи военных

Lenta.ru

Около 20 тысяч военнослужащих будут привлечены к обеспечению противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы в период новогодних праздников, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

К обеспечению обороны Москвы в праздники привлекут тысячи военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь. Они будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в ведомства вопрос о защищенности Москвы и других крупных городов страны.

В мае 2021 года военный эксперт Юрий Лямин, оценивая защищенность Москвы от ядерных ударов, рассказал, что город окружен системами противоракетной обороны, а метро может служить убежищем. Однако он подчеркнул, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений.

Новости Москвы,Юрий Лямин,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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