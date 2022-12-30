Храм в честь святой Марии Магдалены ввели в эксплуатацию в Раменках

Храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалены ввели в эксплуатацию в районе Раменки, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

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«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалены. Он находится в Западном административном округе, в микрорайоне Потылиха, где в XIX-XX веках стоял храм, разрушенный большевиками. Новый храм располагается по адресу: 2-й Сетуньский проезд, вл. 9 (район Раменки, ЗАО)», - говорится в материале.

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Глава комитета Игорь Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, отметил, что церковь, рассчитанная на 300 человек, общей площадью 413 кв. м построена из полнотелого кирпича в стиле псковско-новгородской архитектуры. Ранее объект прошел итоговую проверку, и Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного здания проектной документации, а затем была оформлена вся необходимая разрешительная документация для его ввода в эксплуатацию.

«Высота строения составляет около 23 м. На цокольном этаже размещены технические помещения котельной, водомерного узла и социально-просветительский центр. Также на участке высажены деревья, кустарники и обустроена парковка на 30 мест», - пояснил Войстратенко.

Как уточняется, на первом этаже храма находится притвор со свечным ящиком, молельный зал, алтарь, галерея и лестничная клетка. Колокольня, расположенная на втором ярусе, предусматривается пристроенной, со входом на лестницу из притвора храма. Под застройку был выделен земельный участок примерно в 15 соток, где ранее была установлена временная деревянная часовня. С 2015 года здесь проходили молебны и велась приходская жизнь.