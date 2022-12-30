Десятки рейсов задержаны и отменены в Москве

В столице отменили или задержали порядка 50 рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных «Яндекс.Расписания».

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К 20.02 мск во «Внуково» задержали семь рейсов, отменили два, в «Домодедово» задержаны 27 рейсов, один отменен, в «Шереметьево» 10 задержано и отменено два, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

Отмечается, что отмены и задержки происходят на фоне сильного снегопада. В Москве сейчас установилась облачная погода, мокрый снег и два градуса тепла.