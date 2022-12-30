Вход на Красную площадь временно будет ограничен

«В период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы. Вместе с тем, в текущем году крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано», – уточнили в ведомстве.