Вход на Красную площадь временно будет ограничен

31 декабря с 18:00 вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Центральные улицы города останутся доступны как пешеходам, так и водителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Уточняется, что ограничения продлятся до 07:00 1 января.
«В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», – сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что введения ограничений дорожного и пешеходного движения на Тверскую улицу и в переулки центра Москвы не планируется.
«В период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы. Вместе с тем, в текущем году крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано», – уточнили в ведомстве.
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