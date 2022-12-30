Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ

О полном завершении строительства Большой Кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что новая линия метро стала крупнейшей в мире.
«70 км, 31 станция, три электродепо, десятки пересадок на действующие линии, и все это — в городской черте. На создание Большого кольца ушло чуть больше десяти лет — немного для такой колоссальной работы», — отметил градоначальник в своем блоге.
Глава города также рассказал, что сейчас идет технический пуск последнего — восточного — участка с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».
Сейчас на Большом кольце работают 22 станции и еще девять готовятся к открытию. Полное открытие станций по всей окружности произойдет после пусконаладочных работ через два месяца, заверил мэр.
Ранее пассажирам столичного метро предложили шесть способов оплаты проезда.