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57 минут назад

Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ

Мослента

О полном завершении строительства Большой Кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что новая линия метро стала крупнейшей в мире.

Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы / Агентство «Москва»Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы / Агентство «Москва»

«70 км, 31 станция, три электродепо, десятки пересадок на действующие линии, и все это — в городской черте. На создание Большого кольца ушло чуть больше десяти лет — немного для такой колоссальной работы», — отметил градоначальник в своем блоге.

Глава города также рассказал, что сейчас идет технический пуск последнего — восточного — участка с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Сейчас на Большом кольце работают 22 станции и еще девять готовятся к открытию. Полное открытие станций по всей окружности произойдет после пусконаладочных работ через два месяца, заверил мэр.

Ранее пассажирам столичного метро предложили шесть способов оплаты проезда.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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