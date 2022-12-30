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47 минут назад

Обращение президента РФ в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах московского метро

Вечерняя Москва

Пассажиры московского метрополитена в прямом эфире смогут посмотреть новогоднее обращение Президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут в вагонах московского метро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина, — заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Максим Ликсутов.

Он также добавил, что видеотрансляция будет вестись на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях московской подземки. Аудиотрансляцию также можно будет услышать на эскалаторах, в переходах и вестибюлях станций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение».

Также на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Владимир Путин,
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