Обращение Путина в новогоднюю ночь покажут в вагонах московского метро

Пассажиры московского метрополитена в прямом эфире смогут посмотреть новогоднее обращение Президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина, — заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Максим Ликсутов.

Он также добавил, что видеотрансляция будет вестись на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях московской подземки. Аудиотрансляцию также можно будет услышать на эскалаторах, в переходах и вестибюлях станций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение».