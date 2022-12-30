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50 минут назад

Дом на тысячу квартир построили по программе реновации в Лефортове

Москва24иещё 5

Дом на 1 009 квартир построили по программе реновации в столичном районе Лефортово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Дом на тысячу квартир построили по программе реновации в Лефортове
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Помимо жилых площадей, в корпусах обустроена сопутствующая инфраструктура, в том числе подземная автостоянка, а также отдельностоящий многоярусный паркинг. Инспекторы в ходе итоговой проверки подтвердили соответствие зданий проектной документации", – сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что дом состоит из четырех корпусов, суммарная площадь которых превышает 110 тысяч квадратных метров. Во всех зданиях сделана внутренняя отделка. Первые этажи отведены под коммерческие предприятия. Подъезды дома расположены на уровне земли для удобства семей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями.

Прилегающую к дому территорию благоустроили. Там оборудовали зоны отдыха, детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники. Поблизости также появилась четырехэтажная автостоянка площадью больше 4 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы достроили трехсекционный дом по программе реновации. Его площадь составляет 17,4 тысячи квадратных метров. Всего дом рассчитан на 161 квартиру.

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