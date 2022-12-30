Движение ограничат в районе улицы Плющиха с 3 января по 31 мая

Уточняется, что на участке ул. Плющиха в районе д. 43-47 с 3 января по 19 января 2023 года, с 1 апреля по 30 апреля 2023 года, с 10 мая по 31 мая 2023 года одна полоса будет закрыта для движения, сохранено движение по одной-двум полосам каждом направлении за счет временного запрета парковки. Также на участке ул. Плющиха в районе д. 39 с 20 по 25 января 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года две полосы закроют для движения, сохранится движение по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, на участке ул. Плющиха от д. 39 до д. 37 с 26 по 30 января 2023 года, с 10 мая по 31 мая 2023 года одна полоса будет закрыта для движения. Еще на участке ул. Плющиха от д. 33 до д. 27 с 8 по 12 февраля 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года одну из двух полос закроют для движения, введут временный запрет парковки.

В ведомстве добавили, что на участке пересечение ул. Плющиха и 6-го Ростовского пер. в районе д. 27 по ул. Плющиха с 16 по 22 февраля 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года одна полоса будет закрыта для движения, сохранено движение по одной-двум полосам в каждом направлении за счет временного запрета парковки. При этом на участке 6-го Ростовского пер. в районе д. 2/26 с 23 февраля по 3 марта 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года, а также на участке 6-го Ростовского пер. в районе д. 4А с 4 по 8 марта 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года, на участке 6-го Ростовского пер. от д. 4А по 6-му Ростовскому пер. до д. 42 по ул. Плющиха с 9 по 12 марта 2023 года, с 1 по 30 апреля 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года одну полосу закроют для движения. Отмечается, что на участке ул. Плющиха от д. 16, стр. 1 до д. 14 с 13 по 17 марта 2023 года, с 1 по 30 апреля 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года одна из двух полос будет закрыта для движения, введут временный запрет парковки. Помимо этого, на участке ул. Плющиха в районе д. 14 с 18 по 22 марта 2023 года, с 10 по 31 мая 2023 года одна полоса будет закрыта для движения, сохранено движение по одной-двум полосам в каждом направлении за счет временного запрета парковки.