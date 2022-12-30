Новая транспортная развязка появится у ТРЦ «МЕГА Теплый стан»

В районе ТРЦ «МЕГА Теплый стан» в Москве построят транспортную развязку. Разрешение на реализацию объекта уже выдано. У торгово-развлекательного центра появятся два новых путепровода для заезда и выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

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Ширина проезжей части дорожных съездов составит 6,5–7 м. На Коммунарском шоссе появятся новые переходно-скоростные полосы торможения и разгона и остановочные павильоны, наземные регулируемые пешеходные переходы, новый тротуар для пешеходов вдоль шоссе. В общей сложности тут уложат около 1,7 км дорожного полотна. Особое внимание по поручению мэра столицы будет уделено качеству работ. По словам главы ведомства Игоря Войстратенко, процесс строительства будет проходить под надзором инспекторов комитета. «На каждом этапе возведения участка дорожной сети пройдут проверки, в рамках которых инспекторы оценят соответствие этих объектов проектной документации», – пояснил чиновник.