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48 минут назад

Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных

Говорит Москва

31 декабря можно его посетить с 09:00 до 15:00, а 1 января — с 09:00 до 17:00. Продажа билетов прекращается за час до закрытия.В сообщении зоосада подчёркивается, что он работает весь зимний период.

График работы Московского зоопарка в новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие наши животные не страшатся холодов, они гуляют в уличных вольерах. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, песцы, волки, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, росомаха и многие другие», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на прогулку выходят большие панды Жуи и Диндин, а вот манул Тимофей стал менее активным и появляется преимущественно по ночам.

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