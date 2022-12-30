График работы Московского зоопарка в новогодние праздники

31 декабря можно его посетить с 09:00 до 15:00, а 1 января — с 09:00 до 17:00. Продажа билетов прекращается за час до закрытия.В сообщении зоосада подчёркивается, что он работает весь зимний период.
«Многие наши животные не страшатся холодов, они гуляют в уличных вольерах. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, песцы, волки, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, росомаха и многие другие», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что на прогулку выходят большие панды Жуи и Диндин, а вот манул Тимофей стал менее активным и появляется преимущественно по ночам.