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24 минуты назад

Заммэра Сергунина рассказала о новогодней программе для москвичей и туристов

Вечерняя Москва

Столичные власти организовали несколько новогодних развлекательных программ для горожан и гостей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 30 декабря.

Москвичам и туристам рассказали о новогодней программе в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах. Столичные рестораны и кафе приглашают поучаствовать в гастрономическом проекте «Новогодний московский завтрак», — сказала представитель мэрии.

Одним из основных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», добавила она. В этому году мероприятие посвящено добрым делам и благотворительности.

Так, каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам СВО. Познавательная, культурная, благотворительная, спортивная и гастрономическая программы запланированы на январские каникулы.

Заммэра подчеркнула, что новогодние мероприятия посетят дети из регионов России, в том числе новых. Так, до 8 января в столице будет проходить фестиваль «Путешествие в Рождество».

На площадках в разных районах Москвы работают катки и ярмарки, а также проходят мастер-классы. Там же находятся пункты сбора подарков для участников СВО и детей с Донбасса.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января в городе проходит гастрономическая программа «Новогодний московский завтрак». Рестораны в ее рамках предлагают горожанам и туристам разнообразные блюда — от традиционных до авторских.

До этого стало известно, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать продукцию от производителей из 21 региона России. Гости фестивальных площадок смогут встретить товары из Калининградской, Орловской, Пензенской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов страны.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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