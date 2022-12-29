Три станции метро украсили к Новому году в стиле сказок

Станции метро "Тургеневская", "Курская" и "Маяковская" оформили к Новому году в стиле сказок, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры подземки смогут попасть в гости к Снежной королеве или Щелкунчику. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что транспортную инфраструктуру по традиции украшают к Новому году по поручению Сергея Собянина. Кроме того, для пассажиров готовят развлекательную программу.

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В частности, уже курсируют праздничные поезда метро, трамваи, электробусы и автобусы. Причем расходы на их украшение в основном легли на производителей подвижного состава.

На Северном речном вокзале работает каток, на стойках "Живое общение" можно отправить письмо Деду Морозу или родным.

На станциях метро "Арбатская" (Филевская линия), "Таганская" (Кольцевая линия), "Площадь Революции", "Рижская", "Бауманская", "Чистые пруды", а также станции МЦК Кутузовская появилась красивая подсветка.

Инсталляции "Два сердца" установили рядом со станциями метро "Таганская", "Октябрьская", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Арбатская", "Площадь Революции", "Кропоткинская", "Маяковская", "Чистые пруды" и "Улица 1905 года".

Еще на 10 станциях метро появились световые арки с еловыми ветками и светящимися символами московского транспорта. Речь идет о "Белорусской", "Октябрьской", "Площади Революции", "Добрынинской", "Кузнецком мосту", "Новокузнецкой", "Чистых прудах", "Тургеневской"; "Тверской" и " Лубянке".

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро снова запустили новогодний поезд "Еж". Внутри вагонов можно увидеть сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары.