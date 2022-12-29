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8 минут назад

Почти 390 пешеходных переходов организовали в Москве в этом году

Агентство «Москва»

В 2022 году в столице организовали 389 пешеходных переходов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Почти 390 пешеходных переходов организовали в Москве в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из приоритетных задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, - повышать безопасность дорожного движения. В этом году мы организовали 389 пешеходных переходов, 191 раз изменили дорожную разметку, а также запустили новые проекты: «вафельную» разметку нового типа, подсветку пешеходных переходов и турбокольцевые перекрестки», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Кроме того, Центр организации дорожного движения в 2022 году организовал почти 5 тыс. парковочных мест.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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