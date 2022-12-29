Почти 390 пешеходных переходов организовали в Москве в этом году

«Одна из приоритетных задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, - повышать безопасность дорожного движения. В этом году мы организовали 389 пешеходных переходов, 191 раз изменили дорожную разметку, а также запустили новые проекты: «вафельную» разметку нового типа, подсветку пешеходных переходов и турбокольцевые перекрестки», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.