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48 минут назад

Собянин подписал закон о внесении поправок в Устав Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении поправок в Устав города для приведения некоторых его положений в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 29 декабря.

Собянин подписал закон о внесении поправок в Устав Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно закону, правительство Москвы и городской прокурор наделяются правом законодательной инициативы в Мосгордуме. Кроме того, документом уточняются требования к кандидатам в депутаты законодательного органа субъекта РФ и порядок временного исполнения обязанностей мэра Москвы.

Помимо этого, определяется перечень полномочий, которые не вправе осуществлять врио мэра города. Законом также уточняются формулировки некоторых наименований органов государственной власти субъектов РФ, используемых в Уставе, а также виды имущества, которое может находиться в собственности города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

26 декабря комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект закона о внесении поправок в Устав Москвы в целях приведения его отдельных положений в соответствие с федеральным законодательством.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Мосгордума,Правительство Москвы,
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