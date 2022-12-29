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15 минут назад

Синоптики прогнозируют в Москве «рубиновый» январь на четыре-пять градусов теплее нормы

Агентство «Москва»

В 2023 году в столице прогнозируется теплый «рубиновый» январь - температура воздуха может превысить норму на четыре-пять градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В Москве спрогнозировали «рубиновый» январь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом среднемесячная температура января прогнозируется на четыре-пять градусов теплее многолетних значений, что для середины зимы является существенной аномалией. На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля. Количество осадков будет соответствовать показателям метеостатистики. По климату в январе ночная температура воздуха для Москвы - от минус 8 до минус 13 градусов, дневная - от минус 3 до минус 8 градусов. Норма осадков - 42 мм. Норма сугробов - 20-33 см», - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало года в Москве может стать самым теплым за последние 50 лет.

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«Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до 3-5 градусов выше нуля, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум в плюс 4,2 градуса. При такой оттепели к началу следующего года 30-сантиметровые сугробы сдуются до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы», - сообщает центр.

Новости Москвы,ВДНХ,
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