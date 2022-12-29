В Москве спрогнозировали «рубиновый» январь

«Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до 3-5 градусов выше нуля, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум в плюс 4,2 градуса. При такой оттепели к началу следующего года 30-сантиметровые сугробы сдуются до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы», - сообщает центр.