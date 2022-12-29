Собянин прокомментировал работу «Службы 112»

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы «Службы 112» по случаю её десятилетия.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.
«10 лет назад — с развитием мобильной связи — главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов «Служба 112» объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов», — сообщил Собянин.
Система объединяет все экстренные службы города — пожарную (101), полицию (102), скорую помощь (103), «Антитеррор», Мосгаз (104) и другие организации.
Порядка 125 операторов ежесуточно принимают около 20 тыс. звонков, это 65% всех вызовов, поступающих в городские экстренные службы, отметил мэр.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали около 70 тыс. смс-обращений в 2022 году.