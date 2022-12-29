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31 минуту назад

Собянин прокомментировал работу «Службы 112» по случаю её 10-летнего юбилея

RT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы «Службы 112» по случаю её десятилетия.

Собянин прокомментировал работу «Службы 112»
Фото: mos.rumos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

«10 лет назад — с развитием мобильной связи — главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов «Служба 112» объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов», — сообщил Собянин.

Система объединяет все экстренные службы города — пожарную (101), полицию (102), скорую помощь (103), «Антитеррор», Мосгаз (104) и другие организации.

Порядка 125 операторов ежесуточно принимают около 20 тыс. звонков, это 65% всех вызовов, поступающих в городские экстренные службы, отметил мэр.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали около 70 тыс. смс-обращений в 2022 году.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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