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13 минут назад

В Москве открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

Газета.Ruиещё 5

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана, сообщается на портале mos.ru.

В Москве открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

«По поручению президента Российской Федерации совместно с правительством России мы реализуем масштабный проект по обновлению материальной базы одного из старейших технических университетов нашей страны, где создаются 14 новых корпусов. Практически везде одновременно ведутся большие работы. Сегодня сдаем два корпуса», — сказал Сергей Собянин.

В лабораториях новых корпусов — инжиниринговом центре транспорта и центре биомедицинских технологий — будут изучать и разрабатывать передовые технологии в сфере транспорта и медицины.

Остальные корпуса, по словам мэра, будут построены в 2023 и 2024 годах.

Как добавил Дмитрий Чернышенко, президент поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня, они сейчас находятся в разной стадии готовности и работы.

«Но МГТУ им. Баумана, безусловно, является лидером и по готовности, и по темпам оснащения», — подчеркнул зампред правительства.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в рамках проекта комплексного развития МГТУ на земельных участках площадью 8 га по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. м. Новый кампус будет расположен в непосредственной близости от старых зданий университета, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых подразделений МГТУ им. Баумана.

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