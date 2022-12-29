В Москве открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«По поручению президента Российской Федерации совместно с правительством России мы реализуем масштабный проект по обновлению материальной базы одного из старейших технических университетов нашей страны, где создаются 14 новых корпусов. Практически везде одновременно ведутся большие работы. Сегодня сдаем два корпуса», — сказал Сергей Собянин.

В лабораториях новых корпусов — инжиниринговом центре транспорта и центре биомедицинских технологий — будут изучать и разрабатывать передовые технологии в сфере транспорта и медицины.

Остальные корпуса, по словам мэра, будут построены в 2023 и 2024 годах.

Как добавил Дмитрий Чернышенко, президент поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня, они сейчас находятся в разной стадии готовности и работы.

«Но МГТУ им. Баумана, безусловно, является лидером и по готовности, и по темпам оснащения», — подчеркнул зампред правительства.