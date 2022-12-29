"Мосэнергосбыт" разработал тарифный калькулятор, позволяющий клиентам выбрать наиболее оптимальную систему расчетов с учетом изменений тарифов для населения Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба компании.
"Для расчета потребителю необходимо заполнить форму на сайте, указав все необходимые параметры. По итогам автоматического анализа введенных данных калькулятор даст рекомендации по наиболее выгодному для домовладения виду расчетов", - говорится в сообщении.
"Мосэнергосбыт" – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,6% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области. Входит в группу "Интер РАО".