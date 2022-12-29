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1 час назад

"Мосэнергосбыт" разработал тарифный калькулятор

РИА Недвижимость

"Мосэнергосбыт" разработал тарифный калькулятор, позволяющий клиентам выбрать наиболее оптимальную систему расчетов с учетом изменений тарифов для населения Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба компании.

«Мосэнергосбыт» разработал тарифный калькулятор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для расчета потребителю необходимо заполнить форму на сайте, указав все необходимые параметры. По итогам автоматического анализа введенных данных калькулятор даст рекомендации по наиболее выгодному для домовладения виду расчетов", - говорится в сообщении.

"Мосэнергосбыт" – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,6% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области. Входит в группу "Интер РАО".

Новости Москвы,Интер РАО ЕЭС,
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