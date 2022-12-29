Москвичам рассказали о необычных вакансиях центра «Моя работа»

В ведомстве отметили, что столичная служба занятости предлагает более 400 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, опытом работы и квалификацией. В основном это традиционные сферы, в частности сервисная индустрия, ретейл, транспорт и логистика, промышленная отрасль, IT и банковский сектор. Однако встречаются и необычные вакансии.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения Москвы

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Есть вакансии для ведущих онлайн-трансляций, антифрод-аналитиков – IT-специалистов, владеющих технологиями противодействия мошенничеству, тайных покупателей, проводящих проверки торговых точек на соответствие всем требованиям и стандартам компании, а также догситтеров, которые присматривают за домашними животными в период отсутствия хозяина.

В преддверии Нового года появляется все больше сезонных вакансий, отметили в ведомстве. Работодатели ищут аниматоров на роли Деда Мороза и Снегурочки, упаковщиков и продавцов новогодних товаров, сотрудников катка, фотографов на культурно-развлекательные мероприятия и экскурсоводов. Зарплата таких работников может составлять свыше 100 тысяч рублей.

В департаменте труда и соцзащиты населения добавили, что в целом заработок напрямую зависит от образования, должности, опыта работы и квалификации, поэтому рассчитывать на достойный доход можно в любой сфере.

Пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения Москвы

Средняя заработная плата линейного персонала в сервисной индустрии, ретейле, транспорте и логистике, а также промышленной отрасли – одной из самых динамично развивающихся отраслей, где сегодня работодатели активно подбирают персонал в связи с необходимостью импортозамещения и локализации производств, – достигает 75 тысяч рублей. Однако опытные высококвалифицированные специалисты могут рассчитывать на заработную плату более 200 тысяч рублей.