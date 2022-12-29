Москвичи смогут заключить брак на катке ВДНХ 14 февраля

«С 2020 года у нас появилась традиция в День всех влюбленных проводить торжественные церемонии на коньках, всего с 2020 года на льду заключили брак семь пар. В 2023 году на катке на ВДНХ 14 февраля смогут пожениться три пары молодоженов. Мы уже начали прием заявлений во дворце бракосочетания на ВДНХ. А в новогодние праздники заявление о заключении брака на катке можно будет подать на личном приеме во дворцах бракосочетания, которые работают в праздники. Прием заявлений завершается 13 января», - сказала Уханева.