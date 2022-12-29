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1 час назад

Москвичи смогут заключить брак на катке ВДНХ 14 февраля

Агентство «Москва»иещё 2

В День всех влюбленных, 14 февраля 2023 года, в Москве три пары смогут заключить брак на катке ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Москвичи смогут заключить брак на катке ВДНХ 14 февраля
Фото: ТАССТАСС

«С 2020 года у нас появилась традиция в День всех влюбленных проводить торжественные церемонии на коньках, всего с 2020 года на льду заключили брак семь пар. В 2023 году на катке на ВДНХ 14 февраля смогут пожениться три пары молодоженов. Мы уже начали прием заявлений во дворце бракосочетания на ВДНХ. А в новогодние праздники заявление о заключении брака на катке можно будет подать на личном приеме во дворцах бракосочетания, которые работают в праздники. Прием заявлений завершается 13 января», - сказала Уханева.

Она уточнила, что до 30 декабря включительно и с 10 по 13 января заявление о заключении брака на катке можно подать лично во дворце бракосочетания на ВДНХ. «В период новогодних праздников заявления для регистрации брака на катке на ВДНХ 4 и 6 января можно будет подать на личном приеме во дворцах бракосочетания №4 и №5, а 5 и 7 января - во дворцах бракосочетания №1 и Кутузовском», - пояснила начальник Управления ЗАГС Москвы.

Новости Москвы,Светлана Уханева,ВДНХ,
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