Москвичи смогут заключить брак на катке ВДНХ 14 февраля

В День всех влюбленных, 14 февраля 2023 года, в Москве три пары смогут заключить брак на катке ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
«С 2020 года у нас появилась традиция в День всех влюбленных проводить торжественные церемонии на коньках, всего с 2020 года на льду заключили брак семь пар. В 2023 году на катке на ВДНХ 14 февраля смогут пожениться три пары молодоженов. Мы уже начали прием заявлений во дворце бракосочетания на ВДНХ. А в новогодние праздники заявление о заключении брака на катке можно будет подать на личном приеме во дворцах бракосочетания, которые работают в праздники. Прием заявлений завершается 13 января», - сказала Уханева.
Она уточнила, что до 30 декабря включительно и с 10 по 13 января заявление о заключении брака на катке можно подать лично во дворце бракосочетания на ВДНХ. «В период новогодних праздников заявления для регистрации брака на катке на ВДНХ 4 и 6 января можно будет подать на личном приеме во дворцах бракосочетания №4 и №5, а 5 и 7 января - во дворцах бракосочетания №1 и Кутузовском», - пояснила начальник Управления ЗАГС Москвы.