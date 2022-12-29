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14 минут назад

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 января

ТАСС

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей Мавзолея Ленина 1 января 2023 года.

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с проведением профилактических работ 1 января 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщили в четверг в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Мавзолей В. И. Ленина находится в ведомстве Комендатуры Московского Кремля. Он открыт для посещения по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00 мск. Вход бесплатный.

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