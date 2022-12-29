ТЦ "Мега Химки" возобновит работу 29 декабря

Торговый центр "Мега Химки" возобновит работу с 10:00 29 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале ТЦ.
При этом закрытыми пока останутся ряд магазинов, парковка под зданием и детская площадка.
В торговом центре рассказали, что руководство провело все необходимые проверки и убедилось в безопасности "Мега Химки".
ТЦ "Мега Химки" закрылся после пожара в магазине OBI 9 декабря. В результате происшествия погиб охранник торгового центра.
По данным следствия, к пожару привели сварочные работы в ТЦ. Подозреваемыми по делу стали прораб и сварщик строительно-технической фирмы. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Позже суд отпустил их под подписку о невыезде.
Третьего фигуранта дела – начальника участка фирмы "Дельта-строй" Александра Макарова – суд арестовал до 9 февраля.