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14 минут назад

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Агентство «Москва»

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период предстоящих новогодних выходных. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», - сказал Бирюков.

Установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности, отметил заммэра. По его словам, на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад, подготовлены 1,8 тыс. источников энергоснабжения и три мобильные котельные.

«Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей», - добавил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что особое внимание специалисты уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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