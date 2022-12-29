Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период предстоящих новогодних выходных. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», - сказал Бирюков.
Установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности, отметил заммэра. По его словам, на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад, подготовлены 1,8 тыс. источников энергоснабжения и три мобильные котельные.
«Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей», - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что особое внимание специалисты уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.