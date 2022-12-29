Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники

«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», - сказал Бирюков.