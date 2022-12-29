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18 минут назад

Более 40 новогодних мероприятий пройдут в Москве с 1 по 8 января

Москва24иещё 2

С 1 по 8 января в столичных музеях и выставочных залах пройдут более 40 мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Более 40 новогодних мероприятий пройдут в Москве с 1 по 8 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие", – отметила заммэра.

В Московском государственном музее С. А. Есенина 3 и 8 января состоится интерактивная программа о традиционных зимних развлечениях. В галерее Ильи Глазунова 3 января проведут мастер-класс по созданию зайца – символа 2023 года. В галерее "Беляево" 5 января организуют мастер-класс "Магия головоломок".

В музее-заповеднике "Коломенское" 7 января пройдет праздничная программа. Ее организуют для москвичей и гостей столицы по случаю Рождества.

Ранее сообщалось, что гости катка в "Сокольниках" услышат новогодний сборник с отрывками из русской классики. Парк подготовил проект совместно с сервисом "ЛитРес". Аудиозаписи прозвучат на катке с 27 декабря по 7 января.

Новости Москвы,Илья Глазунов,Наталья Сергунина,
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