Более 40 новогодних мероприятий пройдут в Москве с 1 по 8 января

С 1 по 8 января в столичных музеях и выставочных залах пройдут более 40 мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие", – отметила заммэра.

В Московском государственном музее С. А. Есенина 3 и 8 января состоится интерактивная программа о традиционных зимних развлечениях. В галерее Ильи Глазунова 3 января проведут мастер-класс по созданию зайца – символа 2023 года. В галерее "Беляево" 5 января организуют мастер-класс "Магия головоломок".

В музее-заповеднике "Коломенское" 7 января пройдет праздничная программа. Ее организуют для москвичей и гостей столицы по случаю Рождества.