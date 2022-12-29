В Москве заработала площадка «Рождественский керлинг»

В рамках стартовавшего в Москве фестиваля «Путешествие в Рождество» организованы мастер-классы для начинающих керлингистов с участием профессиональных спортсменов. Тренировки проводятся в столице на Школьной улице уже в четвертый раз. В этом году работа площадки «Рождественский керлинг» совпала со значительной для этого вида спорта датой – 30-летием его внесения в олимпийские виды спорта. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: «Московские сезоны» «Московские сезоны»

Ровно 30 лет назад Международный олимпийский комитет принял решение включить керлинг в олимпийские виды спорта. Российская сборная женская команда приняла участие в олимпийском турнире по керлингу ровно 20 лет назад.

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В этом году организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» в четвертый раз приглашают желающих попробовать свои силы в этом виде спорта. На площадке «Рождественский керлинг» будут работать профессиональные инструкторы – спортсмены помогут начинающим освоить навыки игры в керлинг, а занимающимся этим видом спорта – отточить мастерство. Занятия и мини-турниры будут проводиться по адресу: Школьная улица, вл. 39-45, с 12:00 до 21:00 мск с 23 декабря по 8 января.

На площадке «Рождественский керлинг» подготовлены две ледовые дорожки длиной 35 м и шириной 4 м, оборудованные всем необходимым инвентарем: участников ждут два комплекта по 16 камней, щетки, слайдеры и жилетки разных цветов для командных соревнований. Организаторы мероприятий заявляют, что здесь будут рады видеть всех – и тех, кто никогда раньше не свиповал (не натирал щеткой лед перед камнем) и не знает, где начинается дом (зона внутри концентрических окружностей), и тех, кто уже знаком с игрой: первым инструкторы расскажут о секретах и правилах игры, вторым помогут стать победителями опытные спортсмены.

Маленьких гостей увлекут игрой аниматоры, которым для начала предложат поиграть в настольный керлинг, а затем проведут веселые викторины и конкурсы.

В выходные дни на Школьной улице пройдут соревнования по керлингу для семейных команд и мастер-классы от призеров чемпионатов мира. 3 и 6 января с 12:00 до 15:00 мск на площадке будут проводиться керлинг-турниры для многодетных семей. Для москвичей, чьи отцы стали участниками специальной военной операции, будет выделено специальное время. Во все дни фестиваля одна дорожка на площадке будет работать в режиме живой очереди.