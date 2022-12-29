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30 минут назад

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шестнадцать рейсов и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов.

28 декабря российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Планируется, что компания будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

Новости Москвы,Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Red Wings,Аэрофлот,
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