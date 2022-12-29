Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шестнадцать рейсов и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов.

28 декабря российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Планируется, что компания будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению.