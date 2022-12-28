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53 минуты назад

Число арендных квартир в Москве выросло более чем в 2,5 раза с начала 2022 года

Газета.Ruиещё 1

В период с января по декабрь 2022 года число предложений арендного жилья в Москве выросло более чем в 2,5 раза. Об этом «Ленте.ру» заявили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Число арендных квартир в Москве выросло более чем в 2,5 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С января текущего года объем предложения увеличился с 13,9 тысячи до 40 тысяч объектов. Положительную динамику показателя оценили в 186,28%. При этом предложение выросло более чем в два раза во всех сегментах квартир», — отметили эксперты.

Специалисты добавили, что из всех представленных на рынке объектов для съема в декабре всего в десяти минутах ходьбы от метро было свыше 22 тыс. лотов, что на 14,2 тыс. больше, чем в начале года. При этом среди данных лотов основная часть была в сегменте двухкомнатных квартир.

По словам экспертов рынка, средняя стоимость съема жилья в Москве по итогам ноября была на уровне 69,6 тыс. рублей. С начала года этот показатель сократился всего на 1 тыс. рублей (1,46%). При этом по прогнозам, при сохранении существующей динамики на рынке, стоимость аренды жилья к лету вырастет на 10%.

20 декабря РБК со ссылкой на данные риелтерской компании Est-a-Tet, писал, что доля отказов при аренде квартир в Москве снизилась с 20% до 5% с августа по декабрь 2022 года. По словам экспертов, владельцы стали более охотно сдавать квартиры в том числе семьям с детьми и домашними животными.

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