Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» продлится до 31 января

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдёт на набережной парка искусств Музеон.
Об этом сообщает НСН.
Выставка ледяных скульптур и катание с ледовых горок начнётся с 30 декабря.
Основная достопримечательность фестиваля — копия Московского Кремля с горками для взрослых и детей. Центральную композицию дополнят другие достопримечательности столицы, в том числе Большой театр.
Фестиваль продлится до 31 января.
Ранее телеканал «360» сообщал, что владельцы «Пушкинских карт» в Московской области смогут посетить в январе балетные постановки и рождественские квесты.