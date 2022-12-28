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1 час назад

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» продлится до 31 января

RT на русском

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдёт на набережной парка искусств Музеон.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» продлится до 31 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Выставка ледяных скульптур и катание с ледовых горок начнётся с 30 декабря.

Основная достопримечательность фестиваля — копия Московского Кремля с горками для взрослых и детей. Центральную композицию дополнят другие достопримечательности столицы, в том числе Большой театр.

Фестиваль продлится до 31 января.

Ранее телеканал «360» сообщал, что владельцы «Пушкинских карт» в Московской области смогут посетить в январе балетные постановки и рождественские квесты.

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