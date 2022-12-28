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1 час назад

Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве

Мослента

Метод снижения уровня безработицы в Москве раскрыли «Мосленте» в пресс-службе правительства города. Как сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, найти работу горожанам помогают в службе занятости.

Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Фото: UnsplashUnsplash

«На сегодняшний день в нашей базе около 400 тысяч вакансий, а безработных — 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раза больше. При этом уровень безработицы составляет 0,4 процента, более чем в семь раз меньше, чем в ковид в 2020 году. Всего с начала года более 100 тысяч человек смогли найти работу с помощью службы занятости», — рассказала заммэра.

По словам Раковой, москвичам доступны вакансии в разных областях экономики: начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая банковским сектором и промышленной отраслью, активно демонстрировавшей дефицит работников в 2022 году.

Ранее были названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей. В качестве самозанятых регистрировались люди творческих профессий, например, фотографы, видеографы, веб-дизайнеры, иллюстраторы, редакторы текстов.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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