Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве

«На сегодняшний день в нашей базе около 400 тысяч вакансий, а безработных — 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раза больше. При этом уровень безработицы составляет 0,4 процента, более чем в семь раз меньше, чем в ковид в 2020 году. Всего с начала года более 100 тысяч человек смогли найти работу с помощью службы занятости», — рассказала заммэра.