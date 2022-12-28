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1 час назад

Новогоднюю «Иволгу» запустили на МЦД-2

Вечерняя Москваиещё 3

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с компанией «Трансмашхолдинг» и столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры запустила новогодний поезд «Иволга 2.0» на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в среду, 28 декабря.

Новогоднюю «Иволгу» запустили на МЦД-2
Фото: Пресс-служба ЦППКПресс-служба ЦППК

— ЦППК совместно с компанией — производителем поездов АО «Трансмашхолдинг» и Департаментом транспорта города Москвы создали праздничное настроение, оформив вагоны поезда изнутри яркими новогодними изображениями. <...> На стенах электропоезда изображены знакомые всем новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новогодний состав будет курсировать до 8 января 2023 года включительно.

До этого сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы снова запустили новогодний поезд «Еж». Он будет курсировать на фиолетовой ветке по определенному расписанию до 8 января.

Новости Москвы,Трансмашхолдинг,
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