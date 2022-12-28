"Мегафон" обеспечил связью новый ледовый дворец в Москве

"МегаФон" обеспечил связью ледовый дворец "Кристалл", который строится в "Лужниках". Спортсмены и болельщики смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/сек, сообщает пресс-служба оператора.

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты построили антенно-распределительную сеть, установив около 50 indoor-антенн на каждом этаже здания. Таким образом, был создан равномерный уровень радиопокрытия на территории 24,5 тысячи квадратных метров: на катках, трибунах, в фитнес зоне и других помещениях.

Во время проведения спортивных мероприятий нагрузка на сеть может увеличиваться в два раза. Чтобы обеспечить качественную связь с учетом пикового трафика, "МегаФон" повысил емкость базовой станции, установив специальное сетевое оборудование. В результате спортсмены и болельщики смогут одновременно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в соцсетях.