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1 час назад

"Мегафон" обеспечил связью новый ледовый дворец в Москве

Москва24

"МегаФон" обеспечил связью ледовый дворец "Кристалл", который строится в "Лужниках". Спортсмены и болельщики смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/сек, сообщает пресс-служба оператора.

"Мегафон" обеспечил связью новый ледовый дворец в Москве
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты построили антенно-распределительную сеть, установив около 50 indoor-антенн на каждом этаже здания. Таким образом, был создан равномерный уровень радиопокрытия на территории 24,5 тысячи квадратных метров: на катках, трибунах, в фитнес зоне и других помещениях.

Во время проведения спортивных мероприятий нагрузка на сеть может увеличиваться в два раза. Чтобы обеспечить качественную связь с учетом пикового трафика, "МегаФон" повысил емкость базовой станции, установив специальное сетевое оборудование. В результате спортсмены и болельщики смогут одновременно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в соцсетях.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" вдвое увеличил скорость интернета в "Outlet Village Белая Дача" в Котельниках. Сеть улучшилась и в соседнем строящемся ЖК "Белая Дача парк". Модернизацию специально завершили до начала новогодних праздников, так как в это время в торговых центрах увеличивается количество посетителей.

Новости Москвы,Мегафон,
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