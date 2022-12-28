В Москве удвоят число электробусов

В ближайшие два года в Москве удвоится число электробусов - сейчас их в городе 1050, однако в 2023 и 2024 годах власти намерены закупить еще по 500 машин. Причем это будет транспорт нового поколения - обновленные электробусы способны проехать на одном заряде батареи 80-90 километров вместо 40-50, а еще они отапливают салон зимой с помощью электричества, а не дизельного топлива. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов во время приемки 33 новых электробусов.

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По его словам, закупка новых машин позволит запустить только в следующем году около 30 электробусных маршрутов к 79 имеющимся - это значит, что дизельные автобусы на них полностью заменит экологичный транспорт. Помимо большего запаса хода у новых электробусов есть и ряд других преимуществ. К примеру, на переднем указателе номер маршрута сделали крупнее и ярче - его теперь видно издалека. А в салоне установили дополнительный, четвертый валидатор на накопительной площадке - это позволяет пассажирам быстрее проходить внутрь и оплачивать проезд. Поработали над напольным покрытием - оно стало более износостойким и не потеряет вид после нескольких месяцев эксплуатации. Кроме того, кнопки открывания дверей стали сенсорными - они быстрее реагируют на прикосновение и не требуют нажатия, достаточно прикоснуться.

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"Модернизирована и система освещения: теперь до 14:00 лампы излучают холодный свет, а после переключаются на теплый, создающий более уютную атмосферу в салоне, - рассказали в департаменте транспорта. - Электробусы также оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, а еще USB-разъемами для зарядки мобильных устройств".

Пока таких машин в Москве 55, однако их число растет. Параллельно город готовит и инфраструктуру для новых машин. В частности, в следующем году на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках смонтируют 64 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. У них целый ряд плюсов: стабильно работают при любой погоде, подходят для всех моделей электробусов, заряжают всего за 6-10 минут.

"Мы уже объявили конкурсную процедуру на поставку 64 таких станций - они начнут приходить в середине следующего года. Всего до конца 2023-го планируется поставить в Москву около 200 станций", - говорит Ликсутов.

В этом году установили 34 станции.

Одно из главных преимуществ электробусов - экологичность. Замена одного дизельного автобуса на современный электробус позволяет снизить выброс углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год. Кроме того, электробусы куда маневреннее троллейбусов, ведь они не привязаны к проводам. А пассажиры ценят эти машины за тишину в салоне, отсутствие вибраций, быстрый и при этом плавный разгон.

"В следующем году мы также рассматриваем возможность закупить несколько десятков электробусов малого класса для маршрутов с малым пассажиропотоком", - рассказал Ликсутов.