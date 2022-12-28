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1 час назад

Московский зоопарк показал играющего в снегу медведя Диксона

Вечерняя Москва

Медведь Диксон обрадовался снегопаду в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в среду, 28 декабря.

— Ох уж эта переменчивая погода! Сегодня снова снегопад, и Диксон этому очень рад — с самого утра рыхлит снег в уличном вольере. А мы радуемся вместе с Диксоном, — написала она в своем Telegram-канале.

Впервые в свой заснеженный уличный вольер Диксон вышел 15 декабря. Акулова отметила, что для медведя это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве уже выпала двухмесячная норма осадков. Высота снежных покровов в городе достигла 30 сантиметров.

В свою очередь специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что к вечеру 28 декабря снегопад в городе прекратится. При этом стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.

Новости Москвы,Видео,Елена Волосюк,Светлана Акулова,
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