Число ИП в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице за 11 месяцев 2022 года выросло на 28,3 тысячи, или на девять процентов, и к 1 декабря, по данным Единого государственного реестра ИП, достигло почти 398 тысяч, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«За 11 месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 71,2 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано — 43,5 тысячи. Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40 процентов. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота. Кроме того, индивидуальные предприниматели больше ориентированы на внутренний рынок и в условиях ухода ряда западных брендов многие из них получили дополнительный импульс к развитию», — рассказал Владимир Ефимов.

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Самой популярной сферой у ИП стала торговля.

Как отметили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в торговле работают 28 процентов столичных индивидуальных предпринимателей, в строительстве — 17 процентов, консалтингом занимаются 9,6 процента ИП, в ИТ-секторе занято 5,7 процента, в обрабатывающих производствах — 4,5 процента.

Наибольший прирост числа ИП за 11 месяцев был зафиксирован в торговле — на 18 процентов. В строительстве их количество увеличилось на 7,1 процента, в консалтинге — на 4,1 процента, в ИТ — на 5,8 процента, в обрабатывающей промышленности — на 7,3 процента, добавили в Департаменте.

Столица активно поддерживает малый бизнес в условиях санкций. Это помогает индивидуальным предпринимателям минимизировать риски и избежать закрытия. На господдержку могут рассчитывать, в частности, предприятия общепита, инновационные проекты, такси и каршеринг, пищевые и импортозамещающие производства. Помимо отраслевых мер, ИП также доступны другие антикризисные инструменты: льготные кредиты, субсидии, отсрочки и прочие преференции для арендаторов городского имущества.