Москвичам рассказали о новых цифровых сервисах в больницах и поликлиниках

Власти Москвы назвали 10 главных цифровых новинок для врачей и пациентов, запущенных в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития, в столице уже около 10 лет занимаются цифровизацией здравоохранения, а в течение этого года расширили функционал электронных медкарт, начали использовать искусственный интеллект в детских больницах, внедрили цифровые справки и другие ноу-хау. О том, как развивалась московская медицина в течение последних 10 лет, читайте в спецпроекте «Город здоровья».

Фото: РИА Новости РИА Новости

1. Электронные медкарты в детских поликлиниках

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Переход на электронные медкарты во всех детских поликлиниках Москвы стал одним из основных достижений столичной медицины в 2022 году. Он позволил освободить врачей и родителей пациентов от лишней бумажной волокиты.

2. Новый функционал электронных медкарт

Среди главных обновлений — персонализированный региональный календарь детских профилактических прививок, возможность предоставлять временный доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций и хранение архивов со снимками КТ- и МРТ-исследований, выполненных в частных и федеральных клиниках столицы по программе ОМС.

3. Динамическое диспансерное наблюдение с помощью ЕМИАС

В проект включены такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, инфаркт миокарда и другие болезни, которые вносят наибольший вклад в общую структуру смертности. Для удобства врачей город разработал специальный сервис в ЕМИАС, который поможет медикам наблюдать пациентов в динамике.

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4. Комплексный сервис искусственного интеллекта

В 2022 году Москва продолжила внедрять ИИ-технологии. Теперь на одном КТ-изображении нейросети измеряют объем паракардиальной жировой ткани, что помогает врачам определять признаки ишемической болезни сердца. Таким образом, сервис выявляет признаки около десятка различных патологий.

5. Искусственный интеллект в детских больницах и поликлиниках

В 2022 году нейросети научились распознавать признаки плоскостопия и его степени на рентгенографии стопы маленьких пациентов. Всего в лучевой диагностике сегодня помогают более 40 сервисов по 17 направлениям исследований.

6. Скрининг для выявления аневризмы аорты с помощью нейросети

ИИ научился анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты, поступающие в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Если есть признаки патологии, снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа.

7. Новые электронные рецепты

В 2022 году в Москве запустили пилотный проект получения бесплатных лекарств по электронным рецептам не только в пунктах льготного отпуска столичного Департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках, а также проект для пациентов поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждаются в длительном курсовом лечении. Им теперь выписывают рецепты со сроком действия до 1 года. Помимо этого, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлевать выписанные рецепты на ряд препаратов.

8. Электронные справки

Москвичам больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка по форме 095/у в кружки и секции. Это стало возможным благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой». Необходимые данные о здоровье ребенка в образовательные организации могут передавать не только городские поликлиники, но также частные и федеральные.

9. Цифровой паспорт поликлиник

У девяти поликлиник появился цифровой паспорт, который позволяет главным врачам и их заместителям видеть в онлайн-режиме актуальную информацию одновременно по всем филиалам и всем прикрепленным пациентам поликлиники. Этот сервис планируют внедрить во всех городских амбулаториях.

10. Триаж