Москвичам рекомендовали воспользоваться городским транспортом

Москвичам рекомендовано пользоваться городским транспортом в вечерний час пик из-за плотного движения в столице. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По состоянию на 12:00 движение оценивается в 6 баллов. На загруженность движения влияние оказали гололед и изменения погоды.

В настоящее время движение по направлению в ЦАО затруднено на Варшавском шоссе, Севастопольском проспекте, Третьем транспортом кольце в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Вечерний час пик начнется 28 декабря раньше обычного, движение будет оцениваться в 9 баллов, подытожили в дептрансе.