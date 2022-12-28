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23 минуты назад

Метеоролог Тишковец: высота сугробов в Москве превысила норму почти в два раза

Газета.Ruиещё 1

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве превысила норму почти в два раза. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам метеоролога, за минувшие сутки в Москве выросли 30-сантиметровые сугробы. В Подмосковье самую большую высоту снега зафиксировали в Черустях (32 см) и в Коломне (33 см).

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла с 21 до 30 см, что почти вдвое выше положенного по климату для конца декабря (норма --17 см)», — поделился Тишковец.

По данным синоптиков, 28 декабря снегопад в столице продолжится, но уже с меньшей интенсивностью. Ожидается не более 2-3 мм снега.

Вечером во вторник, 27 декабря, в Москве отмечались десятибалльные пробки. Движение было затруднено на большей части третьего транспортного и садовом кольцах, а также на Тверской, Моховой улицах и Новом Арбате.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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