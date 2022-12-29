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1 час назад

В Музее космонавтики Москвы подготовили новогоднюю программу

ТАССиещё 1

Новогоднюю программу для посетителей подготовили в Музее космонавтики Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

В Музее космонавтики Москвы подготовили новогоднюю программу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Провести новогодние праздники с пользой можно в Музее космонавтики. В декабре музей будет работать до 29 числа включительно, а откроется уже 2 января. Для всех посетителей доступны различные тематические экскурсии по постоянной экспозиции музея, временные выставки, а также семейный квест "Космический экипаж", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что квест проводится совместно с ВДНХ. Чтобы принять участие, необходимо по очереди посетить Музей космонавтики, интерактивный комплекс "Буран" и павильон "Центр космонавтики и авиации". В каждой из локаций семейному экипажу предложат решить задания в бортовом журнале. После прохождения квеста участники получат сертификат с подписью космонавта.

"Также специально к новогодним каникулам музей запустил дополнительную обзорную экскурсию по главным космическим артефактам постоянной экспозиции. Она пройдет со 2 по 8 января каждый день в 17:00. Для посещения необходимо купить билет с экскурсией на сайте или в кассе музея", - добавили в пресс-службе.

Кроме экскурсий аниматоры проведут интерактивные программы "Космос для малышей" и "Живая планета". Главным героем программ станет маленький посетитель, который отправляется в путешествие по музею и решает загадки.

"На новогодних праздниках у гостей музея есть уникальная возможность посетить выставки, которые скоро завершают свою работу. Это экспозиция о легендарных полетах дважды Героя СССР, летчика-космонавта СССР Владимира Джанибекова - "Эффект Джанибекова", а также яркая выставка космической живописи и графики "Мечты и реальность", - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,Владимир Джанибеков,ВДНХ,
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