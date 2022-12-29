В Музее космонавтики Москвы подготовили новогоднюю программу

"Также специально к новогодним каникулам музей запустил дополнительную обзорную экскурсию по главным космическим артефактам постоянной экспозиции. Она пройдет со 2 по 8 января каждый день в 17:00. Для посещения необходимо купить билет с экскурсией на сайте или в кассе музея", - добавили в пресс-службе.