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42 минуты назад

«Занесет снегом»: синоптик предупредил об ожидающих столицу осадках

News.ru

Всю среду, 28 декабря, Москву будет заносить снегом, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что температура при этом будет держаться около ноля.

«Занесет снегом»: синоптик предупредил об ожидающих столицу осадках
Фото: ТАССТАСС

Всю среду Москву будет заносить снегом. Ожидается, что к концу рабочего дня в столице выпадет в районе 10 см осадков. Что, несомненно, станет достаточно большой проблемой для автомобилистов и коммунальных служб. Столбик же термометра установится на отметке ноль градусов, — заявил Шувалов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге даже возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому Новый год тоже будет холоднее, чем обычно. Последние новогодние праздники, напомнил специалист, были достаточно теплыми, но этот год станет исключением. Жителям и гостям столицы нужно готовиться к морозной погоде, отметил Леус.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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