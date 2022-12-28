В Москве отремонтируют свыше 40 молочно-раздаточных пунктов в 2023 году

В Москве в 2023 году отремонтируют еще 41 молочно-раздаточный пункт. Их приведут к единому стандарту, который коснется как оформления, так и функционального оснащения помещений. О расширении программы ремонта молочно-раздаточных пунктов сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«По программе модернизации мы в этот год приступили к проекту молочной кухни. Это очень важно для тех мам, у которых есть маленькие дети. Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще более 40, и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания», — заявила Ракова.

4500 м² составит общая площадь отремонтированных помещений

Так, до конца 2023 года количество отремонтированных по единому стандарту пунктов достигнет 62. Они станут не только современными и комфортными, но и узнаваемыми. Внешний вид и внутреннюю отделку помещений также приведут к единому стандарту: они станут светлее и уютнее, в них появятся удобная навигация, зоны ожидания и современное оборудование.

Программа ремонта молочно-раздаточных пунктов стартовала в начале 2022 года и реализуется Депздравом Москвы. Единые стандартны для них разрабатывали по аналогии с единым стандартом столичных поликлиник.