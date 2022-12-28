Центры московского долголетия подготовили новогодние программы

Центры московского долголетия пригласили москвичей на праздничные новогодние мероприятия. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

Так, 2 января, в центре московского долголетия «Таганский» в 13:00 пройдут «Новогодние кинопоказы». В 14:00 в центре «Ясенево» состоятся посиделки с песнями под гитару, а в 16:00 гости центра «Бабушкинский» будут петь в караоке.

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3 января в 11:00 в центре «Щапово» запланирован творческий мастер-класс «Краски Рождества». В 13:00 гостей центра «Орехово-Борисово Северное» ждет концертная программа «Наши любимые песни». А «Марьино» приглашает на выступление ансамбля «Благовест». В 14:00 в центре «Беговой» пройдет концерт солиста хора имени А.В. Александрова, артиста музыкальных и драматических театров Михаила Евтихова.

4 января центр «Бабушкинский» в 12:00 приглашает послушать лекцию об истории празднования Нового года в разных странах. Центра «Десеновский» представит премьеру музыкально-театральной постановки по повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 13:00 центр «Южное Бутово» покажет концертную программу «Новый год к нам мчится!». В «Капотне» состоится рождественская викторина. В центре «Ясенево» пройдет встреча участников «Бардовского клуба Станислава Пака». В 15:00 в центре «Можайский» состоится концерт «Новогоднее настроение».

5 января в 13:00 гостей центра «Орехово-Борисово Северное» ждет «Вечер русского романса». В 14:00 в центре «Ясенево» пройдет «Новогодний калейдоскоп». В 15:00 в центре «Чертаново Центральное» состоится оперный концерт музыкальных клубов.

6 января центр «Таганский» приглашает на турнир по настольному теннису. В 14:00 центр «Троицкий» подготовил интерактивную онлайн-программу «Пушка ТВ». В 17:00 в центре «Сокол» проведут занятия по вокалу.

7 января в 13:00 дуэт «Меломаны» из центра «Северный» подготовил для посетителей рождественский концерт. В 14:00 в центре «Зябликово» состоится концерт клуба «Душа поет». В 15:00 центр «Отрадное» приглашает на рождественские посиделки. Центр «Преображенское» организует просмотр новогодних фильмов. В 16:00 в центре «Косино-Ухтомский» гостей ждет программа «В ожидании рождественских чудес!», передает официальный сайт мэра Москвы.

8 января в 12:00 центр «Сокол» приглашает на лечебную гимнастику «Королевская осанка». Центр «Орехово-Борисово Северное» научит гостей готовить рождественский пирог. В 13:00 центр «Зябликово» представит постановки театрального клуба «Овации», в 17:00 «Капотня» организует просмотр фильма «Семьянин», передает официальный сайт мэра Москвы.