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54 минуты назад

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Говорит Москва

Длина заторов оценивается в 217 километров. Самыми загруженными оказались МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Это следует из сообщения столичного Дептранса в его Telegram-канале.

Пробки в Москве достигли 10 баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наряду с этим «Яндекс.Карты» сообщает о 127 ограничениях движений по всему городу. Накануне водителей предупреждали о сложной обстановке из-за снегопада, гололедицы и множества мелких аварий.

«Движение станет свободнее ближе к 20:30. Отложите поездки на автомобиле на более позднее время или воспользуйтесь городским транспортом», — указано в сообщении департамента.

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