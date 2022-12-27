Пробки в Москве достигли 10 баллов

Длина заторов оценивается в 217 километров. Самыми загруженными оказались МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Это следует из сообщения столичного Дептранса в его Telegram-канале.

Наряду с этим «Яндекс.Карты» сообщает о 127 ограничениях движений по всему городу. Накануне водителей предупреждали о сложной обстановке из-за снегопада, гололедицы и множества мелких аварий.