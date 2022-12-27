В Москве побит рекорд по количеству осадков

Декабрь 2022 года досрочно побил 143-летний рекорд по количеству осадков в Москве. Об этом «Известиям» сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, декабрь 2022 года «стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений», ведущихся в Москве.

«Был и снег, и мокрый снег, и ледяной дождь, и просто дождь», — отметил синоптик.

Вильфанд отметил, что самым высоким показателем в истории является 111,7 миллиметров, который зафиксировали в 1981 году.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что суммарное количество осадков в Москве составило 111,6 миллиметров. Однако с учетом выпавшего сегодня, 27 декабря, снега этот показатель вырос, тем самым побив 143-летний рекорд.