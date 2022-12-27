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14 минут назад

Столичные коммунальщики вышли на борьбу со снегом

Москва24

Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится в столице до утра среды, 28 декабря, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы. На борьбу со снегом с первых минут вышли коммунальщики. Организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковочных пространств.

Столичные коммунальщики вышли на борьбу со снегом
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Гидрометцентр России ранее предупредил жителей столицы и Московской области о сильной гололедице. Желтый уровень погодной опасности объявлен во всем столичном регионе до ночи четверга.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, однако 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые три дня следующего года в Москве установится оттепель. По ее словам, после этого в город придут слабые рождественские морозцы.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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