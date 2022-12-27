Пандам из столичного зоопарка установили елку и вручили подарки

Работники Московского зоопарка показали, как их подопечные готовятся встречать Новый год. Видео были опубликованы в Telegram-канале парка.

Фото: Московский зоопарк/Telegram Московский зоопарк/Telegram

Для панды Диндин зоолог установил плюшевую елку. Однако любопытный медведь быстро повалил игрушечное дерево и начал с ним играть, пока не переключился на другие занятия. Для другой панды, Жуи, сотрудники зоосада приготовили праздничные подарки. В коробках с цветной оберткой были спрятаны лакомства, которые зверь с легкостью достал, вскрыв презенты.