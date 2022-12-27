Пандам из столичного зоопарка установили елку и вручили подарки

Работники Московского зоопарка показали, как их подопечные готовятся встречать Новый год. Видео были опубликованы в Telegram-канале парка.
Для панды Диндин зоолог установил плюшевую елку. Однако любопытный медведь быстро повалил игрушечное дерево и начал с ним играть, пока не переключился на другие занятия. Для другой панды, Жуи, сотрудники зоосада приготовили праздничные подарки. В коробках с цветной оберткой были спрятаны лакомства, которые зверь с легкостью достал, вскрыв презенты.
Ранее Московский зоопарк опубликовал видео, на котором их символ, манул Тимофей, выглядывает из своего укрытия и наблюдает за посетителями. По словам сотрудников, кот не понимает "почему в Московском зоопарке все смотрят на панду". В марте прошлого года панда из Московского зоопарка порвала подаренную ей "робопанду".