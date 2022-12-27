Правила доступа на наземную территорию «Москва-Сити» изменятся

С 1 января следующего года будут изменены правила доступа на наземную территорию Московского международного делового центра (ММЦД) «Москва-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» во вторник, 27 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С 1 января изменятся правила доступа на наземную территорию «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся оплаты парковочных мест. Так, с 1 января на припаркованные на одном из внутренних паркингов автомобили будут распространяться правила этой же парковки.

Тариф составит 400 рублей в час, а первые 10 минут станут бесплатными. Далее почасовая оплата по установленной цене. Оплатить стоянку можно будет в приложении «Парковки России».

До этого стало известно, что парковочные тарифы в столице уменьшили на 27 улицах. Понижение стоимости позволит автовладельцам быстрее находить свободную парковку, так как на них останется до 10–15 процентов свободных мест.