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38 минут назад

Правила доступа на территорию ММДЦ «Москва-Сити» изменятся с 1 января

Вечерняя Москваиещё 1

С 1 января следующего года будут изменены правила доступа на наземную территорию Московского международного делового центра (ММЦД) «Москва-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» во вторник, 27 декабря.

Правила доступа на наземную территорию «Москва-Сити» изменятся
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 1 января изменятся правила доступа на наземную территорию «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся оплаты парковочных мест. Так, с 1 января на припаркованные на одном из внутренних паркингов автомобили будут распространяться правила этой же парковки.

Тариф составит 400 рублей в час, а первые 10 минут станут бесплатными. Далее почасовая оплата по установленной цене. Оплатить стоянку можно будет в приложении «Парковки России».

До этого стало известно, что парковочные тарифы в столице уменьшили на 27 улицах. Понижение стоимости позволит автовладельцам быстрее находить свободную парковку, так как на них останется до 10–15 процентов свободных мест.

15 декабря сообщалось, что жители столицы могут получить 75 процентов сервисных услуг Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в режиме онлайн. Например, горожане могут воспользоваться чат-ботом Александра.

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